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20:29, 7 февраля 2025Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к 11 годам за участие в террористической организации

В Петербурге осудили мужчину на 11 лет за участие в террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к 11 годам колонии за участие в террористической организации. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Он осужден по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным агентства, 38-летний Иван Крюков отправил свою анкету для вступления в «Легион Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен). Мужчина выполнил несколько заданий террористов по выявлению координат объектов связи в Санкт-Петербурге. Его задержали в октябре 2024 года.

Крюков являлся генеральным директором компании, которая занималась электротехническим оборудованием и сотрудничала с военно-промышленным комплексом.

Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что иностранного студента осудили в России за финансирование терроризма.

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