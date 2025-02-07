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19:00, 7 февраля 2025Культура

Суд признал банкротом компанию Григория Лепса

Компания певца Григория Лепса «ГЛ Кейтеринг» была признана банкротом
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы признал компанию «ГЛ Кейтеринг», которая принадлежит певцу Григорию Лепсу, банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, компания артиста, которая занималась услугами кейтеринга, «оказалась в сложной финансовой ситуации». Поэтому суд принял соответствующее решение о банкротстве фирмы Лепса. Других деталей Telegram-канал не приводит.

Известно, что компанию «ГЛ Кейтеринг» артист основал в 2018 году. Помимо обанкроченной фирмы, Григорий владеет также рестораном Lesnoy, компанией по продаже собственной линии очков «Лепс оптика», а также компанией по производству фермерских продуктов.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс ответил на вопрос о том, что он бы хотел перенять у певца SHAMAN

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