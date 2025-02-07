Суд признал банкротом компанию Григория Лепса

Компания певца Григория Лепса «ГЛ Кейтеринг» была признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал компанию «ГЛ Кейтеринг», которая принадлежит певцу Григорию Лепсу, банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, компания артиста, которая занималась услугами кейтеринга, «оказалась в сложной финансовой ситуации». Поэтому суд принял соответствующее решение о банкротстве фирмы Лепса. Других деталей Telegram-канал не приводит.

Известно, что компанию «ГЛ Кейтеринг» артист основал в 2018 году. Помимо обанкроченной фирмы, Григорий владеет также рестораном Lesnoy, компанией по продаже собственной линии очков «Лепс оптика», а также компанией по производству фермерских продуктов.

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