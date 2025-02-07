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15:16, 7 февраля 2025Россия

Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены начали искать на мусорном полигоне

Поиски тел бывшего мэра Самары Тархова и его жены начались на мусорном полигоне
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Никитин Николай / ТАСС

Поиск тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи начались на мусорном полигоне Преображенка в Самарской области. Сообщение пресс-службы регионального оператора по обращению с отходами передает РИА Новости.

На объекте работает техника и сотрудники. Их задача — найти фрагменты тел экс-мэра и его жены. По одной из версий, подозревая в расправе внучка бывшего главы города выбрасывала останки в мусорные контейнеры.

О трагической смерти Тархова и его жены стало известно в первых числах февраля. Согласно первоначальной информации, они были застрелены.

Согласно одной из выдвинутых версий, внучка экс-мэра расправилась с ним и его женой из-за прав на имущество общей стоимостью 145 миллионов рублей. Речь идет о двух земельных участках, коттедже площадью около 370 квадратных метров, квартире в ЖК бизнес-класса и доле в юридическом лице.

ЖЗЛ
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