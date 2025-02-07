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21:28, 7 февраля 2025Мир

Трамп заявил о желании обеспечить безопасность активов Украины

Дональд Трамп заявил, что хочет обеспечить безопасность активов Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, в том числе ее редкоземельные металлы. О своих планах он сообщил в ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, трансляцию вел Fox News.

Американский лидер отметил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. «У них под землей есть много активов, прежде всего редкоземельные металлы. И мы хотим обеспечить их сохранность», — отметил он. Трамп также вновь высказал мнение, что конфликта на Украине могло бы не быть, если бы выборы в 2020 году выиграл он.

Ранее Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины. По его словам, если Киев согласится на это предложение, то Вашингтон продолжит оказывать ему военную и финансовую помощь. В ответ Зеленский заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие.

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