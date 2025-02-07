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18:19, 7 февраля 2025Экономика

ЦБ повысил официальный курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 8-10 февраля на отметке в 97,28 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) установило официальный курс доллара на 8-10 февраля на отметке в 97,28 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

В пятницу, 7 февраля, официальный курс американской валюты находился на уровне в 96,91 рубля. Таким образом, ЦБ поднял планку на выходные и следующий понедельник примерно на 37 копеек. Официальный курс евро на ближайшие три дня регулятор поднял приблизительно на 55 копеек — со 100,67 до 101,22 рубля. Курс юаня, в свою очередь, повысили примерно на 19 копеек — с 13,05 до 13,24 рубля.

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В начале этой недели, во вторник, 6 февраля, курс доллара в России на рынке Форекс опустился ниже 96 рублей впервые за несколько месяцев. Снижение в этот день продемонстрировали и котировки евро, которые в ходе торгов снизились до 100,52 рубля, потеряв порядка 1,4 процента с начала сессии. При этом на минимуме курс европейской валюты опускался до 100 рублей.

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев объяснил ослабление доллара традиционно низкой активностью российских импортеров в начале года. На этом фоне на внутреннем рынке снижается спрос на иностранную валюту, что способствует укреплению позиций рубля. Экспортеры же, напротив, продают валютную выручку в преддверии периода налоговых выплат. Снижению активности инвесторов в отношении американской валюты, отметил эксперт, также поспособствовала рекордно высокая ключевая ставка ЦБ. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора, пояснил он, сделала рубль более привлекательным для вложений.

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