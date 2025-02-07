В Госдуме заявили о минировании ВСУ всего центра Красноармейска

Депутат Госдумы Водолацкий: ВСУ заминировали весь центр Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали весь центр города Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) перед тем, как отступать. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его цитирует ТАСС.

«Отряды ВСУ, покидающие города и поселки, в первую очередь минируют объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, детсады, администрации, чтобы максимально нанести урон», — сказал парламентарий.

По его словам, в Красноармейске заминирована территория в районе рынка и технологического колледжа. Если ВСУ выйдут из города, они подорвут все, что заминировали, уверен Водолацкий.

6 февраля стало известно, что командование ВСУ покинуло Красноармейск. Российские войска практически окружили город с двух сторон, они блокируют пути снабжения, чтобы лишить украинских военных подвоза провизии, оружия и топлива.

Красноармейск — населенный пункт на северо-западе ДНР. В нем находится крупный железнодорожный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути. Они связывают Донецк с Днепропетровской областью Украины.