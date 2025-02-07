В Курской области в плен сдались 11 бойцов ВСУ

ТАСС: В Курской области удалось взять в плен 11 бойцов ВСУ при захвате опорников

В Курской области российские военные смогли взять в плен 11 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при захвате опорных пунктов. Об этом сообщил стрелок-разведчик с позывным Волк на видеозаписи Минобороны России, передает ТАСС.

«Наши группы заходили уверенно, смело. Тактика боя была грамотной: замыкание леса, и противник уже в тупике, им было некуда деваться. Они уже сказали, что сдаются, и мы взяли их в плен», — рассказал военный.

По его словам, ВСУ начали ударять по своим же, когда российские военные выводили пленных. Противник не хотел, чтобы украинские солдаты сдавались в плен и выдавали какую-либо информацию.

В четверг, 6 февраля, ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки противника были отражены, Россия сохранила контроль над селами под Суджей.