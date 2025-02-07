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15:36, 7 февраля 2025Бывший СССР

В подполье сообщили об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС России ударили по ПВД ВСУ в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В селе Ямное наши атаковали ПВД боевиков. Осуществили несколько сбросов на занимаемое ими помещение, а после — добивали дронами-камикадзе выживших, которые опасаясь повторных прилётов, стали разбегаться», — написал Лебедев.

По его словам, один из дронов поразил автомобиль, суммарно вне помещений было уничтожено 8 военнослужащих.

Ранее Лебедев заявил, что удары были нанесены в направлении расположения военных ВСУ в пригороде Ахтырки Сумской области. По его словам, местные жители сообщали о взрыве в западной части пригорода.

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