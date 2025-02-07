В подполье сообщили об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В селе Ямное наши атаковали ПВД боевиков. Осуществили несколько сбросов на занимаемое ими помещение, а после — добивали дронами-камикадзе выживших, которые опасаясь повторных прилётов, стали разбегаться», — написал Лебедев.
По его словам, один из дронов поразил автомобиль, суммарно вне помещений было уничтожено 8 военнослужащих.
Ранее Лебедев заявил, что удары были нанесены в направлении расположения военных ВСУ в пригороде Ахтырки Сумской области. По его словам, местные жители сообщали о взрыве в западной части пригорода.