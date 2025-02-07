В российском городе мужчина с фаллоимитатором надругался над шестилетней девочкой

В Петербурге мужчина с фаллоимитатором надругался над 6-летней девочкой

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина под воздействием наркотиков надругался над шестилетней дочерью сожительницы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 7 февраля мужчина с фаллоимитатором изнасиловал девочку. В полицию обратилась мать потерпевшей, рассказав, что сожитель избил ее дочь. Девочку увезли в больницу имени Филатова. У нее диагностировали разрывы половых органов.

Возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Выяснилось, что задержанный уже был судим ранее. Сейчас он находится в спецприемнике.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержан 30-летний мычащий мужчина, который пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в подъезде дома.