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15:42, 7 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе мужчина с фаллоимитатором надругался над шестилетней девочкой

В Петербурге мужчина с фаллоимитатором надругался над 6-летней девочкой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина под воздействием наркотиков надругался над шестилетней дочерью сожительницы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 7 февраля мужчина с фаллоимитатором изнасиловал девочку. В полицию обратилась мать потерпевшей, рассказав, что сожитель избил ее дочь. Девочку увезли в больницу имени Филатова. У нее диагностировали разрывы половых органов.

Возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Выяснилось, что задержанный уже был судим ранее. Сейчас он находится в спецприемнике.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержан 30-летний мычащий мужчина, который пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в подъезде дома.

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