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19:55, 7 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе полицейские выявили канал незаконной миграции

В Челябинской области полицейские и пограничники нашли канал незаконной миграции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Челябинской области полицейские и пограничники нашли канал незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники полиции и пограничники выявили канал незаконной миграции. В причастности к этому подозреваются пять человек. Среди них владельцы туристических фирм и других аффилированных компаний, которые оказывали мигрантам помощь в оформлении документов.

Злоумышленники за вознаграждение готовили ходатайства о выдаче приглашений на въезд в страну и гарантийные письма. Это позволяло им приехать с нарушением указанных в документах целей и незаконно находиться на территории России.

Ранее сообщалось, что следователи выявили новые эпизоды в организовавшей незаконную миграцию ОПГ.

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