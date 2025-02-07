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07:44, 7 февраля 2025Бывший СССР

В США объяснили тяжелое положение Зеленского

Меркурис: США перестали общаться с Зеленским из-за закрытия проекта «Украина»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что США перестали публично общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект «Украина». Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Duran.

По мнению Меркуриса, тревожным знаком для Зеленского стало заявление спецпосланника США по украинскому урегулированию Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине.

«Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским. Келлог не приехал в Киев, Зеленского не пригласили на инаугурацию [президента США Дональда] Трампа», — сообщил аналитик.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут только после окончания конфликта. 1 февраля Келлог сообщил, что Запад хочет проведения выборов на Украине до конца 2025 года.

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