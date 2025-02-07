В военкоматах на Украине усилили меры безопасности на фоне подрывов

В командовании ВСУ сообщили об усилении мер безопасности в военкоматах

В военкоматах и воинских частях на Украине на фоне подрывов усилили меры безопасности. Об этом сообщает начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, сообщает в Telegram издание «Общественное».

«Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью обеспечения личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций», — заявил военный.

Он добавил, что расследование случаев нападения на военкоматы все еще продолжается.

При этом Саранцев призвал военкомов быть вежливыми. Вежливое обращение с населением, по словам военнослужащего, хотят внести в свод правил поведения военкоматов.