Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 7 февраля 2025Бывший СССР

В военкоматах на Украине усилили меры безопасности на фоне подрывов

В командовании ВСУ сообщили об усилении мер безопасности в военкоматах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В военкоматах и воинских частях на Украине на фоне подрывов усилили меры безопасности. Об этом сообщает начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, сообщает в Telegram издание «Общественное».

«Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью обеспечения личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций», — заявил военный.

Он добавил, что расследование случаев нападения на военкоматы все еще продолжается.

При этом Саранцев призвал военкомов быть вежливыми. Вежливое обращение с населением, по словам военнослужащего, хотят внести в свод правил поведения военкоматов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      Названы регионы России с подешевевшими «однушками»

      В Москве спасли утку

      Зеленский уволил ответственного за развитие армии генерала ВСУ

      Взятие под контроль Дзержинска объяснили

      Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение

      Российские врачи в третий раз предстанут перед судом за убийство младенца

      Жуткого морского черта заметили у Канарских островов и первый раз засняли на видео днем

      Россияне массово устремились в Европу

      Стало известно о переданных российскими спутниками «Ионосфера-М» уникальных данных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше