Во Франции осудили ставшего прототипом для героя фильма британского мошенника

AFP: во Франции осудили на 6 лет мошенника, ставшего прототипом героя фильма

Во Франции суд приговорил к шести годам тюрьмы мошенника и авантюриста Роберта Хенди-Фригарда, ставшего прототипом для героя фильма «Шпион, которого не было». Об этом сообщает Agence France Press.

Британец выдавал себя за сотрудника контрразведывательного подразделения MI5, под предлогом вербовки знакомился с девушками и выманивал у них деньги. После этого мужчина бесследно исчезал.

Фигурант находится под следствием с 2005 года, его обвиняют в обманах и кражах, ущерб от этих действий превысил миллион фунтов стерлингов. Однако в 2009 году Хенди-Фригард избежал британского правосудия по решению апелляционного суда, поскольку психологическое давление и манипулирование тогда не считалось преступлением по закону.

Мужчина жил под чужим именем во французском департаменте Крез в Новой Аквитании и содержал питомник для собак. В 2022 году он попал в поле зрение полиции, скрылся в Бельгии и был экстрадирован во Францию.

Его деятельность стала прототипом фильма «Шпион, которого не было», где роль авантюриста исполнил актер Джеймс Нортон. Кроме того, судьбе фигуранта посвящен документальный мини-сериал «Самозванцы: в поисках непревзойденного мошенника».

Ранее сообщалось, что французская журналистка Наташа Рей, назвавшая супругу президента Франции Бриджит Макрон мужчиной, решила подать на первую леди в суд.