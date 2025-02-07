Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 7 февраля 2025Забота о себе

Врач раскрыл секрет безболезненного отказа от сладкого

Врач Масгутов: При отказе от сладкого нельзя винить себя за срывы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: albatros-design / Shutterstock / Fotodom  

Врач Руслан Масгутов рассказал, что во время отказа от сладкого нельзя винить себя за срывы и съеденный лишний кусок десерта. В Telegram-канале доктор раскрыл секрет безболезненного перехода на правильное питание.

«Важно понимать, что когда ешь пирожное, то получаешь удовольствие всего три секунды. После начинаются скачки давления, перепады настроения, нарушение сна. Поэтому важно дать четкую установку мозгу, что это вредно», — призвал доктор.

В то же время он порекомендовал не винить себя за съеденное сладкое, так как чувство вины вызывает серьезный стресс. Важно, по мнению доктора, дать установку, что сладкого нужно есть меньше, а, например, полезной клетчатки больше. Если увеличивать в рационе количество полезных продуктов, то желание есть сладости пропадет, заверил врач.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее Масгутов рассказал о плюсах контрастного душа. По его словам, водная процедура стимулирует сокращение и расширение сосудов, что благотворно сказывается на многих системах организма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

      В ДТП с актером сериала «Кармелита» пострадали двое полицейских

      В Подмосковье мигрант спас выползшую на трассу 11-месячную девочку

      Стало известно о выводе российского генерала из состава комитета по обороне в Госдуме

      Россиянина заключили под стражу за склонение подростка к диверсии

      Врач предупредила некоторых россиян об опасности скачков атмосферного давления

      Россиянка после ссоры с мужем пнула ногой новорожденную дочь и сняла это на камеру

      Уничтожение ЗРПК «Тунгуска» после начала нового наступления ВСУ под Суджей сняли на видео

      Российский экспорт в Германию рухнул

      В России ответили на желание Киева спровоцировать войну России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше