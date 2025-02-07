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19:27, 7 февраля 2025Забота о себе

Врачи поставили точку в вопросе о связи газировки и рака

Врачи центра здоровья Уфы: Газированную воду лучше заменять на травяные чаи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы поставили точку в вопросе о связи развития рака и употребления газированной воды. В разговоре с Ufatime.ru врачи заявили, что лучше заменять этот напиток на травяные чаи.

Эксперты напомнили россиянам, что в газировках содержатся искусственные подсластители, а некоторые исследования связывают этот компонент с повышенным риском раковых заболеваний. При этом, подчеркнули специалисты, на данный момент нет окончательных научных доказательств, подтверждающих эту связь.

Содержащийся в напитках сахар, продолжили врачи, может привести к ожирению, диабету и другим недугам, которые провоцируют онкологические заболевания. К примеру, ожирение связано с повышенным риском развития рака молочной железы, колоректального рака и поджелудочной железы. Кроме того, кислоты в газированных напитках могут влиять на зубную эмаль, рассказали специалисты.

Хотя нет однозначных доказательств того, что газировка сама по себе вызывает рак, ее избыток в рационе может негативно сказаться на здоровье в целом, способствуя развитию различных заболеваний, включая рак

Врачи призвали помнить об умеренности в потреблении газированных напитков и по возможности заменять их на воду, травяные чаи или натуральные соки.

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