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11:18, 7 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили под Курск подразделения из Славянска и Красноармейска

ТАСС: ВСУ перебросили на курское направление силы из Славянска и Красноармейска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть подразделений из Славянска, Доброполья и Красноармейска (украинское название — Покровск) на курское направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинское командование пытается отобрать на курском направлении наиболее боеспособные соединения, оставляя на территории Донбасса недавно мобилизованных граждан и штрафников.

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