Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть подразделений из Славянска, Доброполья и Красноармейска (украинское название — Покровск) на курское направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинское командование пытается отобрать на курском направлении наиболее боеспособные соединения, оставляя на территории Донбасса недавно мобилизованных граждан и штрафников.