ВСУ перебросили под Курск подразделения из Славянска и Красноармейска

ТАСС: ВСУ перебросили на курское направление силы из Славянска и Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть подразделений из Славянска, Доброполья и Красноармейска (украинское название — Покровск) на курское направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинское командование пытается отобрать на курском направлении наиболее боеспособные соединения, оставляя на территории Донбасса недавно мобилизованных граждан и штрафников.