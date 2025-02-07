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08:27, 7 февраля 2025Силовые структуры

Задержанные ФСБ женщины признались в работе на СБУ

ФСБ: Женщины признались в подготовке теракта против сотрудников Минобороны РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров

Фото: Globallookpress.com

Задержанные сотрудниками ФСБ женщины дали признательные показания о том, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) и собирали в Ростове-на-Дону данные о должностных лицах Минобороны России и их семьях для совершения против них теракта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам подозреваемой, ее завербовали в 2023 году через Telegram. Там же она поддерживала связь с украинским куратором. По его указанию женщина приехала в Ростов-на-Дону, где следила за сотрудниками Минобороны России и членами их семей, собирала информацию о местах их проживания и автомобилях. Эти данные подозреваемая передала СБУ для подготовки теракта против российских военнослужащих.

Женщина рассказала, что в январе получила задание приобрести компоненты для изготовления взрывного устройства. Она купила их на маркетплейсах, магазинах и забрала из тайников, координаты которых ей сообщил представитель СБУ. За выполненную работу женщины получили вознаграждение в виде криптовалюты. Кроме того, куратор обещал им помочь с выездом в Европу.

ФСБ задержала четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. На территории Украины они прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.

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