Завербованные СБУ женщины из российских городов попали на видео

ФСБ показала видео с задержанием 4 женщин-агентов СБУ и изъятые компоненты бомб

Задержание сотрудниками ФСБ завербованных Службой безопасности Украины (СБУ) четырех женщин попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден спецназ, который задерживает подозреваемых. У них в ходе обысков изымаются компоненты бомб, инструкции от кураторов.

Задержанные женщины дали признательные показания. По словам подозреваемой, ее завербовали в 2023 году через Telegram. Там же она поддерживала связь с украинским куратором. По его указанию женщина приехала в Ростов-на-Дону, где следила за сотрудниками Минобороны России и членами их семей, собирала информацию о местах их проживания и автомобилях. Эти данные подозреваемая передала СБУ для подготовки теракта против российских военнослужащих.

Женщина рассказала, что в январе получила задание приобрести компоненты для изготовления взрывного устройства. Она купила их на маркетплейсах, магазинах и забрала из тайников, координаты которых ей сообщил представитель СБУ. За выполненную работу женщины получили вознаграждение в виде криптовалюты. Кроме того, куратор обещал им помочь с выездом в Европу.

ФСБ задержала четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. На территории Украины они прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.