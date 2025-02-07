Женщина почистила лук и неожиданно оказалась из-за него в больнице

Женщина случайно вогнала занозу в палец во время чистки лука и заразилась серьезной инфекцией. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам автора поста, она почувствовала себя плохо и решила приготовить себе блюдо из риса. Для этого ей требовался лук. Когда женщина доставала луковицу из ящика, небольшой кусок корня вонзился ей в большой палец. Автор поста решила, что заноза сама выйдет из-под кожи. Ни о чем не переживая, она почистила лук и сделала блюдо.

Однако на следующий день женщина обнаружила, что ее рука опухла и начала болеть. Кроме того, на ней стали проступать красные полосы. Женщина обратилась за помощью к врачу онлайн, и тот срочно отправил ее в больницу. Оказавшись в отделении неотложной помощи, автор поста узнала, что из-за занозы у нее воспалились стенки вены и подкожно-жировая клетчатка.

Женщине успешно удалили занозу и выписали антибиотики. В конце поста она отметила, что тот лук на самом деле был уже гнилым, но это не помешало ей сделать вкусный рис.

Ранее сообщалось, что 63-летняя жительница Великобритании заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза консервной банкой и едва выжила. Во время очередной операции органы женщины стали отказывать, и она впала в кому на 10 дней. Несмотря на плохие прогнозы, ей удалось восстановиться.

