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09:06, 7 февраля 2025Из жизни

Женщина потребовала у властей компенсацию после отказа возлюбленного жениться на ней

Американка потребовала деньги у властей Пакистана из-за отказа местного жениться
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mirage_studio / Shutterstock / Fotodom  

Жительница США прилетела в Пакистан, чтобы жениться на онлайн-бойфренде, и не пожелала уезжать без компенсации после его отказа. Об этом пишет Hindustan Times.

В октябре 2024 года 33-летняя Онийя Эндрю Робинсон прибыла в Карачи, чтобы сыграть свадьбу с возлюбленным — 19-летним Нидалом Ахмедом Мемоном. Пара познакомилась онлайн, и некоторое время Мемон и Робертсон состояли в переписке. Однако встретивший женщину Мемон сразу сказал ей, что родные против их союза, поэтому он не сможет на ней жениться. После отказа американка какое-то время провела в Карачи. Она бесцельно бродила по городу и даже устроилась на улице рядом с домом Мемона. Этот шаг не помог женщине вернуть внимание молодого человека, поскольку он и его семья съехали оттуда.

Вскоре виза Робинсон истекла. Но она не делала попыток вернуться домой. Вместо этого она стала публиковать видео на своих страницах в соцсетях, в которых требовала денег у властей Пакистана в качестве компенсации. Странные ролики быстро принесли ей славу. Впоследствии она даже устроила конференцию в офисе благотворительной организации Chhipa Welfare. «Дайте мне денег. Правительство должно выдать мне 100 тысяч долларов. К концу недели 20 тысяч долларов наличными должны быть в моих карманах. Это требование к правительству», — сказала она на конференции.

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При этом Робинсон отказывалась покидать страну, несмотря на помощь в виде обратного билета и денег от Chhipa Welfare. Она также начала утверждать, что вышла замуж за Мемона через интернет и что скоро они уедут в Дубай, где она родит их первенца. Впоследствии мужчина, назвавшийся ее сыном, объяснил СМИ, что его мать страдает от биполярного расстройства.

Ранее жительница Индии обманом заставила мужа продать почку. Затем она украла полученные им деньги и ушла от него к любовнику.

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