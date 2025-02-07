Звезду реалити-шоу решили арестовать за оскорбляющую женщин песню

Суд в Турции выдал ордер на арест шоумена Чамкырана за оскорбительную песню

Суд в Турции выдал ордер на арест звезды реалити-шоу, популярного актера и певца Тураби Чамкырана из-за его новой песни, в которой усмотрели оскорбление женщин. Об этом сообщает Sabah.

В прокуратуре начали расследование в отношении шоумена. По версии ведомства, в песне Чамкырана и клипе на нее содержатся утверждения, подрывающие общественную мораль и унижающие женщин. Позднее суд в Анкаре выдал ордер на его арест.

Отмечается, что перед тем как прокуратура решила инициировать расследование, композиция шоумена вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что суд в США выдал ордер на арест известной телеведущей, звезды реалити-шоу Дженнифер Бертранд. Ее обвинили в наезде на человека на машине.

Перед этим участника американского реалити-шоу «Крисли знает лучше» Чейза Крисли арестовали за нападение на менеджера ресторана. Уточнялось, что во время инцидента Крисли находился в состоянии алкогольного опьянения.