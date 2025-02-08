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20:58, 8 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе двое маленьких детей выпали из окна

СК сообщил о выпавших из окна третьего этажа в Муроме двух маленьких детях
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Владимирской области»

В городе Муром Владимирской области из окна третьего этажа выпали оставленные без присмотра двое детей — двухлетняя девочка и ее трехлетний брат. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления СК РФ по региону.

Дети госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет. Инцидент произошел на улице Карла Маркса.

На фотографиях видно, что под окнами практически нет снежного покрова, поэтому дети упали на твердую землю. В квартире трехэтажного дома установлены пластиковые окна.

Проводится процессуальная проверка по сообщению об оставлении родителями малолетних детей без присмотра. Опрашиваются родители и иные лица, запрошена информация в органах системы профилактики и сведения, характеризующие семью.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области 15-летний школьник сорвался с крыши дома. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

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