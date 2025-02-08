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17:55, 8 февраля 2025Путешествия

Лучшая авиакомпания мира отменила часть рейсов в Москву

Qatar Airways отменила вечерние рейсы в Москву на февраль
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Qatar Airways, которая была признана лучшей авиакомпанией мира по итогам 2024 года, отменила часть рейсов в Москву. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что речь идет о вечерних вылетах в столицу РФ и из нее на весь февраль. По данным издания, пассажирам, которые собирались вылетать по вечерам в Доху из Москвы, начали приходить уведомления об отмене рейсов.

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Некоторым клиентам перевозчик предложил поменять билеты на другую дату в пределах одного-двух дней, однако большинство столкнулось с более длительными переносами. При этом возвращать деньги путешественникам невыгодно — цены на новые авиабилеты стали выше.

Как сообщает источник, многие пассажиры брали билеты под даты отпуска, и теперь у них слетают брони отелей. Часть людей специально выбрали Qatar Airways из-за высокого уровня сервиса. Представители авиакомпании никак не объяснили массовую отмену рейсов, а поддержка отказывается помогать из-за того, что «ситуация возникла внезапно».

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что российские туристы стали массово отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai. Постоянные переносы перевозчиком сроков отмены рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды после крушения самолета AZAL под Актау создали серьезные проблемы туристическому рынку.

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