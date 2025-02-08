Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 8 февраля 2025Бывший СССР

МИД России осудил атаку ВСУ на Макеевку

Захарова: МИД России решительно осуждает атаку ВСУ на Макеевку в ДНР
Семен Александров (редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

МИД России решительно осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Макеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в комментарии на сайте министерства.

«Киевская хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, к организации атаки на Макеевку непосредственно причастны «западные кураторы киевского режима», регулярно подстрекающие власти Украины к совершению преступлений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что жертвой удара ВСУ по центру Макеевки стала девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Из горящего здания Электрозавода спасли 40 человек

      Слуцкий заявил о продаже Зеленским Украины

      Трамп ввел санкции против выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС

      Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Румынии

      В Госдуме объяснили важность двоек за поведение борьбой с травлей

      Стало известно о пострадавших при пожаре в Москве детях

      МИД России осудил атаку ВСУ на Макеевку

      Умер бывший глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов

      В Венгрии помощь Украине назвали разграблением Европы

      В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше