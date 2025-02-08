МИД России осудил атаку ВСУ на Макеевку

Захарова: МИД России решительно осуждает атаку ВСУ на Макеевку в ДНР

МИД России решительно осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Макеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в комментарии на сайте министерства.

«Киевская хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, к организации атаки на Макеевку непосредственно причастны «западные кураторы киевского режима», регулярно подстрекающие власти Украины к совершению преступлений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что жертвой удара ВСУ по центру Макеевки стала девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.