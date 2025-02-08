На Электрозаводе в Москве произошел пожар

В здании Электрозавода в Москве произошел пожар

В здании Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Уточняется, что возгорание произошло в одном из корпусов. В результате в фитнес-центре оказались заблокированы несколько человек.

Telegram-канал Mash в свою очередь пишет о пятерых заблокированных в фотостудии.

На место происшествия выехали пожарные.

В конце 2023 года также сообщалось о возгорании на Электрозаводе. Огонь возник на первом этаже лакокрасочного цеха, ему был присвоен повышенный ранг.