Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 8 февраля 2025Россия

На Электрозаводе в Москве произошел пожар

В здании Электрозавода в Москве произошел пожар
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В здании Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Уточняется, что возгорание произошло в одном из корпусов. В результате в фитнес-центре оказались заблокированы несколько человек.

Telegram-канал Mash в свою очередь пишет о пятерых заблокированных в фотостудии.

На место происшествия выехали пожарные.

В конце 2023 года также сообщалось о возгорании на Электрозаводе. Огонь возник на первом этаже лакокрасочного цеха, ему был присвоен повышенный ранг.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденный за теракт в Домодедово потребовал компенсацию за плохие условия в колонии. Он жаловался на пыль и отсутствие солнца

      В Госдуме объяснили важность двоек за поведение борьбой с травлей

      Стало известно о пострадавших при пожаре в Москве детях

      МИД России осудил атаку ВСУ на Макеевку

      Умер бывший глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов

      В Венгрии помощь Украине назвали разграблением Европы

      В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией

      Бывшая знакомая отвергла причастность внучки к расправе над бывшим мэром Самары

      Десятки человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве

      Лучшая авиакомпания мира отменила часть рейсов в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше