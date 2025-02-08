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18:58, 8 февраля 2025Россия

Опубликовано видео крупного пожара внутри здания Электрозавода в Москве

«112» опубликовал видео крупного пожара внутри здания Электрозавода в Москве
Семен Александров (редактор)

Внутри горящего здания Электрозавода в Москве все окутано дымом. Видео крупного пожара внутри здания опубликовал Telegram-канал «112».

«Часть здания обесточена. Спасательная операция продолжается», — отмечается в публикации.

Пожару в корпусе бывшего предприятия на улице Электрозаводской в Москве присвоен IV ранг, его площадь составила 100 квадратных метров. 90 человек были спасены из горящего здания, еще 120 смогли выбраться самостоятельно.

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что три человека были госпитализированы в результате пожара. Пострадавшие отравились продуктами горения, их состояние не тяжелое.

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