Осужденную дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей

Дочь экс-мэра Самары Тархова стала потерпевшей по делу о расправе над родителями

Дочь экс-мэра Самары Людмилу Тархову, осужденную на семь лет колонии за вымогательство, признали потерпевшей по делу о расправе над ее родителями. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Андрей Карномазов.

По словам защитника Тарховой, такой статус дает ей возможность подавать ходатайства и заявления, а также представлять доказательства. Помимо этого, потерпевшие могут требовать возмещения материального ущерба.

Сейчас Тархова отбывает срок за вымогательство в крупном размере. Следствие и суд установили, что вместе с подельником она вымогала 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева. Для этого она собрала на него компромат и шантажировала потерпевшего.

С экс-мэром Самары Тарховым и его женой расправились 5 февраля. Суд арестовал на два месяца внучку Тархова, подозреваемую в совершении преступления.