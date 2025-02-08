Россиянам дали советы по выбору подержанного автомобиля

Автоэксперт Ракитин рекомендовал до просмотра авто проверить машину по VIN

До личного просмотра автомобиля следует проверить машину по VIN на количество владельцев, количество ДТП и на вносившиеся в авто изменения, рекомендовал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Советы по выбору подержанной машину эксперт дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда вы покупаете бэушный автомобиль, то будьте готовы к тому, что вам придется заплатить за его проверку по уже известным базам. Стоит обязательно попросить у владельца VIN. С этого стоит начать, чтобы не тратить время на осмотр автомобиля, который может оказаться не самого лучшего качества, просто потому, что его изначально не проверили», — посоветовал Ракитин.

Также автоэксперт отметил, что стоит обратить внимание на маркировочные таблички, расположенные под лобовым стеклом и на передних стойках дверей. Он добавил, что нужно посмотреть на их состояние и совпадает ли условный VIN с тем, который заявляет владелец.

Нужно точно знать, где у автомобиля располагается площадка с основным VIN-кодом. Как правило, он под передним правым сиденьем. Там тоже нужно внимательно осмотреть. В эти места «умельцы» вваривают другие VIN и таким образом продают автомобили с чужим идентификационным номером. Поэтому здесь нужно быть внимательным Максим Ракитин автоэксперт

«Когда вы поднимите автомобиль на подъемник, в большинстве случаев будет понятно, что какие-то манипуляции проводились под днищем. Если вы видите сварной шов где-то в районе левого переднего сиденья, лучше сразу развернуться и уйти. Потому что очень большая вероятность того, что эта часть автомобиля вместе с VIN-номером была вварена», — сообщил Ракитин.

Что касается общего состояния автомобиля, по словам автоэкспорта, здесь нужно смотреть на состояние педалей и ремней безопасности.

«Если вас что-то смущает, то на ремнях безопасности, как и на фарах, можно увидеть настоящий год выпуска автомобиля, если, естественно, фары и ремень безопасности не снимались. Вас должно насторожить, что на руле новая оплетка, на педалях новые накладки. Если есть чехлы на сиденьях, то тоже есть что скрывать», — отметил он.

Кроме того, Ракитин посоветовал обратить внимание на состояние потолка, особенно если он белый. Он добавил, что множественные царапины и грязь могут говорить о том, что автомобиль использовался в прокате, в каршеринге или в такси.

«Об этом же говорят и пороги. Если левый задний порог находится в исцарапанном состоянии, то это значит, что из автомобиля постоянно выходили и в него постоянно садились. Это значит, что этот автомобиль использовался в такси. Здесь очень много вещей, на которые стоит посмотреть и понять, что это немного не то, что вам продают», — поделился эксперт.

Я бы не ехал без первоначального знания о том, куда смотреть. А если вы видите, что по первичным признакам есть какие-то странности, то лучше развернуться и уехать, потому что все остальное — это пустая трата времени Максим Ракитин автоэксперт

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