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08:00, 8 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам дали советы по выбору подержанного автомобиля

Автоэксперт Ракитин рекомендовал до просмотра авто проверить машину по VIN
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

До личного просмотра автомобиля следует проверить машину по VIN на количество владельцев, количество ДТП и на вносившиеся в авто изменения, рекомендовал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Советы по выбору подержанной машину эксперт дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда вы покупаете бэушный автомобиль, то будьте готовы к тому, что вам придется заплатить за его проверку по уже известным базам. Стоит обязательно попросить у владельца VIN. С этого стоит начать, чтобы не тратить время на осмотр автомобиля, который может оказаться не самого лучшего качества, просто потому, что его изначально не проверили», — посоветовал Ракитин.

Также автоэксперт отметил, что стоит обратить внимание на маркировочные таблички, расположенные под лобовым стеклом и на передних стойках дверей. Он добавил, что нужно посмотреть на их состояние и совпадает ли условный VIN с тем, который заявляет владелец.

Нужно точно знать, где у автомобиля располагается площадка с основным VIN-кодом. Как правило, он под передним правым сиденьем. Там тоже нужно внимательно осмотреть. В эти места «умельцы» вваривают другие VIN и таким образом продают автомобили с чужим идентификационным номером. Поэтому здесь нужно быть внимательным

Максим Ракитинавтоэксперт

«Когда вы поднимите автомобиль на подъемник, в большинстве случаев будет понятно, что какие-то манипуляции проводились под днищем. Если вы видите сварной шов где-то в районе левого переднего сиденья, лучше сразу развернуться и уйти. Потому что очень большая вероятность того, что эта часть автомобиля вместе с VIN-номером была вварена», — сообщил Ракитин.

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Что касается общего состояния автомобиля, по словам автоэкспорта, здесь нужно смотреть на состояние педалей и ремней безопасности.

«Если вас что-то смущает, то на ремнях безопасности, как и на фарах, можно увидеть настоящий год выпуска автомобиля, если, естественно, фары и ремень безопасности не снимались. Вас должно насторожить, что на руле новая оплетка, на педалях новые накладки. Если есть чехлы на сиденьях, то тоже есть что скрывать», — отметил он.

Кроме того, Ракитин посоветовал обратить внимание на состояние потолка, особенно если он белый. Он добавил, что множественные царапины и грязь могут говорить о том, что автомобиль использовался в прокате, в каршеринге или в такси.

«Об этом же говорят и пороги. Если левый задний порог находится в исцарапанном состоянии, то это значит, что из автомобиля постоянно выходили и в него постоянно садились. Это значит, что этот автомобиль использовался в такси. Здесь очень много вещей, на которые стоит посмотреть и понять, что это немного не то, что вам продают», — поделился эксперт.

Я бы не ехал без первоначального знания о том, куда смотреть. А если вы видите, что по первичным признакам есть какие-то странности, то лучше развернуться и уехать, потому что все остальное — это пустая трата времени

Максим Ракитинавтоэксперт

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года суммарные объемы производства легковых автомобилей в России выросли на 39,2 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки 756 тысяч единиц.

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