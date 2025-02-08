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20:42, 8 февраля 2025Россия

Пожарный поезд направили к зданию Электрозавода в Москве

МЖД: пожарный поезд направлен на тушение в здании Электрозавода в Москве
Семен Александров (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пожарный поезд направили на тушение пожара в здании Электрозавода в Москве. Об этом заявили в Московской железной дороге (МЖД) в Telegram-канале.

«Для помощи в тушении пожара в здании московского Электрозавода направлен пожарный поезд. В его составе цистерны со 120 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя», — говорится в сообщении.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник также сообщил, что площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы резко возросла, сейчас она составляет 800 квадратных метров.

Пожару в корпусе бывшего предприятия на улице Электрозаводской в Москве присвоен IV ранг. 90 человек были спасены из горящего здания, еще 120 смогли выбраться самостоятельно.

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