Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»

Глава ДНР Пушилин: Дзержинск стал во всех смыслах русским городом

Дзержинск (украинское название — Торецк) после освобождения вновь стал русским городом «во всех смыслах». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Теперь ни у кого не будет никакой путаницы — Торецк это или Дзержинск. Мы смело можем говорить, что Дзержинск снова русский во всех смыслах город», — прокомментировал глава российского региона освобождение города.

7 февраля в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали 1-я, 9-я и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

Ранее эксперт Ян Гагин объяснил военное значение Дзержинска. По его словам, взятие города армией России открывает дорогу на Славянск и Краматорск в ДНР.