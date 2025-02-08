Путин постановил доложить о введении оценок за поведение

Путин постановил доложить об обсуждении введения в школах оценок за поведение

Президент России Владимир Путин постановил доложить ему об обсуждении введения в школах оценок за поведение в срок до 1 июля. Об этом сообщается в заявлении Кремля в Telegram-канале.

«Правительству совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченным при президенте по правам ребенка и Госдумой организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами (...) введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях», — отмечается в сообщении Кремля.

Дополнительно уточняется, что, помимо оценки за поведение, предполагается введение единой, интегральной оценки за освоение школьником программ обучения. Предполагается, что данная отметка будет учитываться при поступлении в высшие учебные заведения.

Ранее Путин заявил, что программу российских вузов следует изменить. В частности, необходимо убрать те образовательные программы, которые не отвечают потребностям экономики страны. Российский лидер назвал подобные программы обучения архаичными и призвал правительство начать работу по изменению порядка приема на обучение.

10 декабря прошлого года Путин удивился отсутствию в школах оценок за поведение. При этом он подчеркнул, что в случае возвращения этой оценки она должна быть равноценна отметкам по школьным предметам.