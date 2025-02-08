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10:33, 8 февраля 2025Наука и техника

Раскрыты перспективы российской науки

Вице-премьер Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран мира по объему разработок
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия входит в число ведущих стран мира по объему исследований и разработок. Такое мнение в опубликованном на сайте кабинета министров поздравлении с Днем науки высказал зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко, раскрывший также перспективы финансирования этой отрасли в стране в ближайшие годы.

«Мы входим в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок. А наши ученые активно помогают в достижении технологического лидерства — национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. К 2030 году Россия должна увеличить расходы на научные исследования до двух процентов ВВП. Правительство страны стремится обеспечить науку всем необходимым», — сказал вице-премьер.

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Чернышенко добавил, что стране удалось на 60 процентов обновить приборную базу научно-исследовательских организаций. Параллельно в России создается современная инфраструктура для прорывных исследований. Кроме того, были открыты более 900 лабораторий, предназначенных для молодых исследователей.

«Особое внимание мы уделяем подготовке кадров. Радует, что в нашей стране профессия ученого становится все более популярной и престижной. Россия заняла пятое место в мире по количеству людей, занимающихся исследованиями и разработками. Почти каждый второй ученый у нас — моложе 40 лет. Это позволяет уверенно смотреть в будущее», — заключил Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявил, что страна вошла в топ-10 государств-лидеров в сфере технологического развития. По его словам, с 2025 года в России будут реализованы сразу несколько национальных проектов в научных сферах.

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