Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара в Москве

Роспотребнадзор: Качество воздуха на месте пожара в Москве находится в норме

По результатам исследований воздуха содержание загрязняющих веществ на месте пожара в здании в Москве не превышает гигиенических требований. Об этом информирует в Telegram-канале столичное управление Роспотребнадзора.

«По результатам исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превышает гигиенических требований», — сказано в сообщении.

Как уточняется, по поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в ВАО специалисты провели исследования параметров атмосферного воздуха у ближайшей жилой застройки в двух точках.

Ранее в МЧС России сообщили, что пожар в здании Электрозавода в Москве был полностью ликвидирован. До этого мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о локализации пожара. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы.

До этого сообщалось о пятерых пострадавших. Столичный департамент здравоохранения рассказал, что три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения.