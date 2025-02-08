Пожар на Электрозаводе в Москве ликвидирован

Пожар в здании Электрозавода в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«МЧС России: пожар в Москве полностью ликвидирован», — сообщили в МЧС.
Подчеркивается, что в медицинские учреждения были доставлены пять человек. Их жизни ничто не угрожает.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о локализации пожара. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы.
Площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы составила 800 квадратных метров.