Пожар на Электрозаводе в Москве ликвидирован

МЧС России: Пожар на Электрозаводе в Москве полностью ликвидирован

Пожар в здании Электрозавода в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«МЧС России: пожар в Москве полностью ликвидирован», — сообщили в МЧС.

Подчеркивается, что в медицинские учреждения были доставлены пять человек. Их жизни ничто не угрожает.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о локализации пожара. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы.

Площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы составила 800 квадратных метров.