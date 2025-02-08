Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Румынии

Российская теннисистка Потапова вышла в финал турнира WTA в Румынии

Россиянка Анастасия Потапова обыграла представительницу Белоруссии Александру Соснович в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Клуж-Напоке (Румыния). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 февраля, и продлилась два сета. Российская теннисистка одержала победу со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час и 21 минуту.

В финале Потапова встретится с победительницей встречи между итальянкой Лючией Бронцетти и чешкой Катержиной Синяковой. Они сыграют позднее 8 февраля.

Потапова занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде.