Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сельта
3:2
Завершен
Бетис
Испания — Примера|23-й тур
Верона
0:5
2-й тайм
live
Аталанта
Италия — Серия А|24-й тур
Эвертон
0:1
1-й тайм
live
Борнмут
Кубок Англии|1/16 финала
Эмполи
Сегодня
20:00 (Мск)
Милан
Италия — Серия А|24-й тур
Боруссия М
Сегодня
20:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|21-й тур
18:17, 8 февраля 2025Спорт

Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Румынии

Российская теннисистка Потапова вышла в финал турнира WTA в Румынии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manish Swarup / AP

Россиянка Анастасия Потапова обыграла представительницу Белоруссии Александру Соснович в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Клуж-Напоке (Румыния). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 февраля, и продлилась два сета. Российская теннисистка одержала победу со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час и 21 минуту.

В финале Потапова встретится с победительницей встречи между итальянкой Лючией Бронцетти и чешкой Катержиной Синяковой. Они сыграют позднее 8 февраля.

Потапова занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Из горящего здания Электрозавода спасли 40 человек

      Слуцкий заявил о продаже Зеленским Украины

      Трамп ввел санкции против выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС

      Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Румынии

      В Госдуме объяснили важность двоек за поведение борьбой с травлей

      Стало известно о пострадавших при пожаре в Москве детях

      МИД России осудил атаку ВСУ на Макеевку

      Умер бывший глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов

      В Венгрии помощь Украине назвали разграблением Европы

      В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше