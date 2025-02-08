Тренер Ротенбер: Вины СКА в задержании десятилетнего фаната из-за кепки нет

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оценил задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что вины СКА в этой ситуации нет, так как охрана на «СКА-Арене» — это юридически отдельная от клуба организация. «Эта история подталкивает нас к тому, что, может, даже надо пересмотреть закон», — заявил Ротенберг.

Причиной задержания стало то, что фанат Андрей Домарев и его десятилетний сын Роман бросили кепку на лед после того, как нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сделал хет-трик. После этого представители петербургского клуба попросили Домаревых проследовать в отдел полиции. На просьбу отложить процедуру до окончания матча им ответили отказом.

Отмечается, что на Домарева составили протокол об административном правонарушении. Андрей с сыном смогли уйти с ледовой арены только в 23:00 по московскому времени.