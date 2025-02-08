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00:37, 8 февраля 2025Мир

Саркози надели электронный браслет

Экс-президенту Франции надели электронный браслет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бывшему президенту Франции Николя Саркози надели электронный браслет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Уточняется, что он будет носить устройство в течение года. Саркози запрещено покидать свой дом с 20:00 до 08:00, однако три дня в неделю, когда будут проходить слушания по делу о коррупции, ему позволено находиться на улице до 21:30. В случае несоблюдения установленных часов домашнего ареста, власти будут предупреждены по сигналу тревоги.

Ранее Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Николя Саркози за незаконное финансирование своей предвыборной кампании в 2012 году. Сам экс-лидер Франции данные обвинения отрицает. В мае 2023 года апелляционный суд Парижа вынес приговор Саркози по «делу о прослушке». Его приговорили к трем годам тюремного заключения условно, при этом последний год он должен провести в электронном браслете.

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