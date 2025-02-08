Слепой DJ с Урала стал знаменитым благодаря видео и получил приглашение от DJ Грува

Незрячий DJ Абобус с Урала получил приглашение от «Фактора-2» и DJ Грува

Незрячий парень с Урала Ваня Русинов полюбил электронную музыку, когда ему было три года. Благодаря своему упорству, а также помощи и вере родителей он смог освоить мастерство диск-жокея и получил предложение о сотрудничестве от известных российских музыкантов. Подробности этой истории узнал Telegram-канал Baza.

Подросший Ваня слушал DJ Smash и понял, что электронная музыка — его призвание. Особо подросток выделил прогрессив-хаус. Парень выбрал себе псевдоним DJ Абобус, попросил у родителей пульт и микшер. «Когда я коснулся диджейского пульта, я понял — все, это мое настоящее», — поделился с каналом Иван.

Сейчас он мечтает стать всемирно известным диск-жокеем, а в осуществлении мечты ему активно помогает мама, хотя сама не является поклонницей этого стиля музыки. Женщина наняла оператора, который снял качественное видео для социальных сетей. Вскоре ролик завирусился и разлетелся по всей России. Так DJ Абобуса заметила группа «Фактор-2» и позвала его на разогрев — слепой музыкант справился с задачей и отыграл перед толпой. Также с Ваней связался DJ Грув и пригласил его в Москву.

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