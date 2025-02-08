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18:27, 8 февраля 2025Россия

Слуцкий заявил о продаже Зеленским Украины

Слуцкий: Согласившись на условия США по металлам, Зеленский продаст Украину
Семен Александров (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Согласившись на условия президента США Дональда Трампа по редкоземельным металлам, Владимир Зеленский продаст Украину. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас Зеленский лишь продолжает разрушать Украину, в которой подорвана государственность, нелегитимна президентская власть, дискредитирована вся политическая система.

«В плюсе только клика узурпаторов, готовая за 30 сребреников отдать страну и народ на растерзание ястребам Запада», — подчеркнул депутат. Слуцкий добавил, что для России подобные сделки в обмен на богатства российского Донбасса или права русских невозможны априори.

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