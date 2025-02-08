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16:50, 8 февраля 2025Мир

Стали известны подробности обстрела Макеевки в ДНР

«Известия»: Ракета ВСУ при обстреле Макеевки взорвалась прямо перед жилым домом
Семен Александров (редактор)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) про обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) взорвалась прямо перед жилым домом. О последствиях сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что под обстрел также попала автостанция «Плеханова», на которой постоянно много людей, у ближайшего девятиэтажного дома выбиты окна. На месте удара работают экстренные службы.

По данным РИА Новости, уничтожены несколько автомобилей, повреждения получили также рейсовый автобус и пять продуктовых магазинов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при ударе ВСУ по центру Макеевки погибла девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. В настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. В ближайшее время в домах будут заменены разбитые стекла. Глава ДНР указал, что ВСУ намеренно выбрали для удара разгар выходного дня.

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