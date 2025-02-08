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11:44, 8 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно об отводе войск ВСУ из Купянска

Военный эксперт Марочко: ВСУ отвели часть подразделений из Купянска
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести часть подразделений из Купянска. Как стало известно военному эксперту отставному подполковнику Народной милиции ЛНР Андрею Марочко, слова которого приводит ТАСС, из-за этого украинским войскам не хватает сил для контратак на этом направлении.

«Часть купянской группировки вооруженных формирований Украины была "переполовинена" и, скорее всего, отправлена на другие участки. В самом Купянске украинское командование оставило такое количество украинских боевиков, которое позволяет сдерживать натиск наших войск на определенное время», — констатировал Марочко.

Эксперт добавил, что сейчас в этом районе продолжаются лишь позиционные бои. Они не позволяют той или иной стороне говорить о значительном продвижении.

Ранее стало известно о расширении российского плацдарма в Харьковской области, итоговой целью которого может стать наступление на Великий Бурлук. По оценкам экспертов, это позволит выйти к Купянску, а также вынудить ВСУ растянуть оборону Волчанска, за который идут бои.

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