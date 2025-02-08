Военный эксперт Марочко: ВСУ отвели часть подразделений из Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести часть подразделений из Купянска. Как стало известно военному эксперту отставному подполковнику Народной милиции ЛНР Андрею Марочко, слова которого приводит ТАСС, из-за этого украинским войскам не хватает сил для контратак на этом направлении.

«Часть купянской группировки вооруженных формирований Украины была "переполовинена" и, скорее всего, отправлена на другие участки. В самом Купянске украинское командование оставило такое количество украинских боевиков, которое позволяет сдерживать натиск наших войск на определенное время», — констатировал Марочко.

Эксперт добавил, что сейчас в этом районе продолжаются лишь позиционные бои. Они не позволяют той или иной стороне говорить о значительном продвижении.

Ранее стало известно о расширении российского плацдарма в Харьковской области, итоговой целью которого может стать наступление на Великий Бурлук. По оценкам экспертов, это позволит выйти к Купянску, а также вынудить ВСУ растянуть оборону Волчанска, за который идут бои.