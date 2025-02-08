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16:34, 8 февраля 2025Силовые структуры

Суд в Калининграде арестовал мать после расправы над ее сыном

Мать, сына которой в Черняховске убил отчим, взяли под стражу до 3 апреля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Женщину, обвиняемую в истязании своих детей в городе Черняховске Калининградской области, взяли под стражу до 3 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя об избрании матери меры пресечения в виде ареста.

В ведомстве добавили, что в данный момент женщина задержана как подозреваемая. Отмечается, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, а также будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Ранее стало известно, что, по данным следствия, подозреваемая со своим 42-летним мужем с сентября 2023 года по февраль 2025-го в Черняховске избивали двух малолетних детей, лишали воды, запугивали и унижали. Женщина знала, что ее муж в декабре 2024 года повредил руку ее 12-летней дочери. С целью скрыть травму он сразу не обратился в медицинское учреждение, оставив ребенка без помощи.

В начале февраля отчим расправился с сыном арестованной. Она также оказалась причастна к преступлению. Пара поначалу замаскировала расправу под пропажу мальчика.

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