Суд в Калининграде арестовал мать после расправы над ее сыном

Мать, сына которой в Черняховске убил отчим, взяли под стражу до 3 апреля

Женщину, обвиняемую в истязании своих детей в городе Черняховске Калининградской области, взяли под стражу до 3 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя об избрании матери меры пресечения в виде ареста.

В ведомстве добавили, что в данный момент женщина задержана как подозреваемая. Отмечается, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, а также будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Ранее стало известно, что, по данным следствия, подозреваемая со своим 42-летним мужем с сентября 2023 года по февраль 2025-го в Черняховске избивали двух малолетних детей, лишали воды, запугивали и унижали. Женщина знала, что ее муж в декабре 2024 года повредил руку ее 12-летней дочери. С целью скрыть травму он сразу не обратился в медицинское учреждение, оставив ребенка без помощи.

В начале февраля отчим расправился с сыном арестованной. Она также оказалась причастна к преступлению. Пара поначалу замаскировала расправу под пропажу мальчика.