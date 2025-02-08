Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 8 февраля 2025Мир

Трамп решил защитить пластиковые трубочки от Байдена

Трамп решил запретить инициативу Байдена по отказу от пластиковых трубочек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dwi Anoraganingrum / IMAGO / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп решил защитить пластиковую посуду и трубочки, запретив инициативу своего предшественника Джо Байдена об отказе от их использования. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец нелепой борьбе Байдена за бумажные трубочки, которые не работают. Назад к пластику!», — сказал президент.

Свое обещание отказаться от использования пластиковой посуды в правительственных ведомствах Байден озвучил в июле 2024 года. По плану экс-президента, данный запрет должен был вступить в силу к 2027 году.

Ранее Трамп заявил, что Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства». По словам главы Белого дома, Вашингтон вложил в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа — на 200 миллиардов меньше.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского высмеяли за контракты ВСУ для 18-летних украинцев

      Трамп заявил о планах сократить военные расходы

      Трамп решил защитить пластиковые трубочки от Байдена

      Трамп раскрыл реакцию жены на признание Маска в любви к нему

      В России раскрыли негативное последствие победы Трампа для США

      Главред российского информагентства высказалась о поступающих ей угрозах

      В Екатеринбурге арестовали блогера за экстремизм

      Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю выросла вдвое

      Саркози надели электронный браслет

      Главу российского города задержали за взяточничество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше