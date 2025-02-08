Трамп решил защитить пластиковые трубочки от Байдена

Трамп решил запретить инициативу Байдена по отказу от пластиковых трубочек

Президент США Дональд Трамп решил защитить пластиковую посуду и трубочки, запретив инициативу своего предшественника Джо Байдена об отказе от их использования. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец нелепой борьбе Байдена за бумажные трубочки, которые не работают. Назад к пластику!», — сказал президент.

Свое обещание отказаться от использования пластиковой посуды в правительственных ведомствах Байден озвучил в июле 2024 года. По плану экс-президента, данный запрет должен был вступить в силу к 2027 году.

Ранее Трамп заявил, что Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства». По словам главы Белого дома, Вашингтон вложил в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа — на 200 миллиардов меньше.