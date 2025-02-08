Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:48, 8 февраля 2025Мир

У автомобиля из кортежа Вучича отвалилось колесо

Президент Сербии Вучич рассказал, что в машине его кортежа лопнуло колесо
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в России
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Informer рассказал, что во время визита на север страны в автомобиле Audi из его кортежа лопнуло колесо.

Уточняется, что политик призвал «не поднимать шум» из-за инцидента. Вучич объезжал Средне-Банатский округ на севере Сербии.

«Взорвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят», — отметил он.

Политик подчеркнул, что прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль.

Ранее посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что проходящие с ноября прошлого года протесты в Сербии могут «качнуть обстановку», и ситуация в стране является очень серьезной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ростелеком» сообщил подробности о повреждении кабеля в Балтийском море

      «Не школа секса, а саморазвитие». Туристы массово едут на ретриты по сексуальному здоровью. Что там происходит?

      Медсестра закрыла собой тяжело раненого бойца в зоне СВО

      Хинштейн предложил создать горячую линию по вопросам мародерства

      Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине

      У автомобиля из кортежа Вучича отвалилось колесо

      В Британии замглавы Минздрава отправили в отставку из-за оскорбительных высказываний

      В Лондоне прошли массовые протесты против строительства посольства Китая

      Чимаев высказался о получении гражданства ОАЭ

      В Ростове назвали число требующих ремонта после атаки БПЛА квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше