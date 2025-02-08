У автомобиля из кортежа Вучича отвалилось колесо

Президент Сербии Вучич рассказал, что в машине его кортежа лопнуло колесо

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Informer рассказал, что во время визита на север страны в автомобиле Audi из его кортежа лопнуло колесо.

Уточняется, что политик призвал «не поднимать шум» из-за инцидента. Вучич объезжал Средне-Банатский округ на севере Сербии.

«Взорвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят», — отметил он.

Политик подчеркнул, что прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль.

Ранее посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что проходящие с ноября прошлого года протесты в Сербии могут «качнуть обстановку», и ситуация в стране является очень серьезной.