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23:41, 8 февраля 2025Мир

В Британии замглавы Минздрава отправили в отставку из-за оскорбительных высказываний

DM: Замглавы Минздрава Британии Гвина уволили из-за оскорбительных высказываний
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместителя министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвина уволили за оскорбительные высказывания, которые он позволил себе в WhatsApp. Об этом сообщает британская газета Daily Mail (DM).

По данным издания, причиной отставки чиновника стали его комментарии в группе мессенджера, созданной в 2019 году. В ней состояли Гвин и 12 советников партии лейбористов, партийных чиновников и как минимум один депутат парламента из пригорода Манчестера.

Обнародованные сообщения замминистра газета назвала сексистскими и расистскими, кроме того, он высказывал антисемитские замечания и позволял себе шутки о том, что его избирателя «сбивает» грузовик. Также в одном из сообщений Гвин понадеялся на скорую кончину 72-летней женщины, которая обратилась к нему по поводу проблемы с мусорными баками.

В статье уточнили, что решение об отправке Гвина в отставку лично принял премьер страны Кир Стармер, он также распорядился, чтобы членство чиновника в лейбористской партии было приостановлено. В самой партии организовали расследование высказываний замглавы Минздрава.

Ранее стало известно, что личную электронную почту действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера взломали в 2022 году, когда он был лидером оппозиционной партии лейбористов. Британские спецслужбы заподозрили в этом хакеров, связанных с Россией.

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