В России оценили идею Зеленского предложить 18-летним выгодные контракты в ВСУ

Депутат Госдумы Шеремет: Планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ — это цинизм

Планы украинского президента Владимира Зеленского предложить молодым украинцам выгодные контракты, чтобы таким образом заманить вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), являются цинизмом. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его слова передает РИА Новости.

«Зеленский вновь показывает свой цинизм и полное безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками», — отметил депутат.

По мнению Шеремета, Зеленский «готов продолжать дальше губить свой народ, затыкая образующиеся бреши на фронте молодыми украинцами», чтобы выполнить просьбу США и предоставить им доступ к украинским редкоземельным металлам.

Ранее Зеленский заявил, что Киев прорабатывает выгодные контракты в ВСУ для молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

5 февраля пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить траты Вашингтона на помощь Киеву.