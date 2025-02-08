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06:01, 8 февраля 2025Россия

В российском городе раздались взрывы

Shot: В Славянске-на-Кубани прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Lee / Reuters

В ночь на субботу, 8 февраля, в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, прозвучало не менее пяти взрывов. Они также рассказали о ярких вспышках в небе.

Предварительно, город подвергся воздушной атаке, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Информация о пострадавших пока не поступала. На место происшествия прибыли экстренные службы.

По данным канала, в результате случившегося некоторые улицы оказались обесточены.

Ранее не менее пяти сильных взрывов раздались в Ростове-на-Дону. Позднее стало известно, что украинские войска пытались атаковать ростовскую нефтеперекачивающую станцию.

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