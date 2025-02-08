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23:28, 8 февраля 2025Россия

В Ростове назвали число требующих ремонта после атаки БПЛА квартир

Скрябин: После атаки БПЛА ВСУ предстоит ремонт 76 квартир в Ростове-на-Дону
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Анатолий Карбинов / РИА Новости

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) предстоит ремонт в 76 квартирах. Число пострадавших объектов недвижимости раскрыл исполняющих обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, в 14 пострадавших домах восстановлено газоснабжение и поданы другие энергоресурсы. При этом 76 квартирам требуется ремонт.

«В ходе осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир и требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в 8 домах, по оставшимся 6 работы будут выполнены завтра», — написал Скрябин.

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону в ночь на субботу, 8 февраля. В результате ударов повреждено 14 многоквартирных домов, жильцов эвакуировали. В Первомайском районе города из-за происшествия был введен режим чрезвычайной ситуации.

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