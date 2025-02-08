В США начали ограничивать доступ к «инклюзивным» книгам

WP: Пентагон в школах ограничил доступ к литературе, связанной с инклюзивностью

Пентагон начал ограничивать доступ к связанным с инклюзивностью книгам в подведомственных школах. Об этом источник в министерстве обороны США рассказал изданию The Washington Post (WP).

«Пентагон начал ограничивать доступ к книгам и учебным материалам по предметам от иммиграции до психологии в своей школьной системе, ссылаясь на подавление администрацией [президента США Дональда] Трампа программ разнообразия, равенства и инклюзивности», — сообщил он.

Отмечается, что доступ к литературе, «потенциально связанной с гендерной идеологией или дискриминационной идеологией равенства», был ограничен на время. Это нужно для проведения оценки книг на соответствие указам Трампа.

Ранее борьба Трампа с равенством и инклюзивностью деморализовала американских чиновников. «Ряд федеральных государственных служащих заявили, что они живут в страхе, но будут игнорировать любые инструкции из Белого дома, которые они сочтут противозаконными», — говорится в материале Newsweek.