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01:10, 8 февраля 2025Наука и техника

Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю выросла вдвое

НАСА: Вероятность столкновения астероида 2024 R4 с Землей выросла в 2,5 раза
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла почти в 2,5 раза. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА, передает РИА Новости.

Уточняется, что в настоящий момент шансы на столкновение оцениваются в 2,3 процента. В марте текущего года агентство планирует наблюдение за небесным телом с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба для более точного определения его размеров.

Астероид 2024 YR4 был открыт в декабре прошлого года, его диаметр может доходить до 90 метров.

Астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий допустил, что астероид может столкнуться с Землей в 2032 году. По его словам, наиболее вероятными местами падения будут центральная Африка или Атлантический океан.

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